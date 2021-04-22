Руководитель реготделения «Волонтеры Победы»: Политика России все больше ориентируется на молодежь

Светлана Ульянова, руководитель регионального движения «Волонтеры Победы» прокомментировала Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Ежегодно смотрю послание нашего Президента Владимира Владимировича Путина к Федеральному Собранию. В этом году большое внимание в речи Президента было уделено поддержке молодежи и волонтерских движений, а также патриотическому воспитанию. Важно, что благодаря инициативе руководителя государства, в каждый национальный проект будет добавлен раздел, касающийся молодежи. Ведь именно в наших руках будущее великой страны.

Кроме того, очень ценно предложение Владимира Владимировича о частичном возврате средств за туристические путевки, чтобы поощрить молодежь, которая проявила себя в олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, проектах платформы «Россия – страна возможностей». Это дает шанс наградить добровольцев за их неравнодушие и усилить межрегиональный обмен добровольческими практиками.

В целом видно, что политика России все больше меняет свою ориентацию на молодежь. С нами говорят, нас слушают, к нам прислушиваются, и это здорово, – заявила Светлана Ульянова.

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