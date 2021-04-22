Павел Мигачев заявил о жестком контроле выполненных по нацпроекту работ

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на пресс-конференции 22 апреля пояснил, что выполненные в рамках нацпроекта работы попадают под пятилетний гарантийный срок.

Это обязательное условие для участия в нацпроекте «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул министр.

- Если есть замечания, то мы пишем претензии, и подрядчик их устраняет, – сказал Павел Мигачев.

Он отметил, что при приемке работ проводится экспертиза, составляется соответствующий документ. Поэтому качество работ держится на жестком контроле.

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