На съемной квартире в Саратове нашли больше 200 граммов героина

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке сбыть героин.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

- На съемной квартире в Ленинском районе нашли более 220 граммов наркотической смеси с героином. Она была расфасована и готова для сбыта, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД России по Саратовской области.

На мужчин завели уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.