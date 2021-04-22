Николай Панков предложил разработать программу перспективного развития школ искусств

Николай Панков

Об этом шла речь на встрече в саратовской Детской школе искусств им. В.В. Ковалева.

Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с коллективом школы искусств и родителями воспитанников решение проблем учебного учреждения. Как отметил депутат в своем телеграм-канале «Пара слов», улучшить условия обучения можно в рамках национального проекта «Культура».

- В Саратове очень много талантливых детей. И все больше учащихся приходит заниматься в Детскую школ искусств им. Ковалева. Тем более, что поселок Юбилейный, где она расположена, растет. Сюда переезжает много молодых семей. Раскрыть таланты детей помогает работа профессиональных педагогов. Но нужно обеспечить и хорошие условия для занятий.

В этой школе дети учатся музыке, живописи, театральному искусству. Одно из самых популярных направлений – хореография. Ансамбль «Арабеск», созданный в школе, достиг больших успехов не только на уровне области, но и всей страны. Успешно выступает и на международных конкурсах. А многие воспитанники поступают в ведущие вузы культуры и искусства.

Посмотрел сегодня помещения школы, поговорил с учителями и родителями. Это здание в своё время строилось для детского сада. Оно в хорошем состоянии, но вопрос, насколько оно функционально. Очень маленький зал для выступлений, а репетиционный зал нужно привести в порядок. Раздевалки в проходном коридоре, тесная душевая.

Родители и педагоги попросили помочь в улучшении условий. Конструкция здания позволяет надстроить третий этаж, где можно разместить дополнительные помещения, удобные раздевалки и душевые. Это можно сделать в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря этому проекту, уже обновлены несколько школ искусств в городе и области. Окажу любое содействие, которое от меня потребуется. Однако все мы понимаем, что это лишь частичное решение проблемы. У всех желающих должна быть возможность заниматься в подобных школах. А для этого сеть учреждений надо развивать.

Городскому комитету по культуре напомнил, что нельзя «выезжать» только на федеральной поддержке. Необходимо и на местном уровне выделять средства на ремонт. Предложил создать общественный совет и вместе разработать перспективную программу развития саратовских школ искусств. Для этого изучу ситуацию в других таких учреждениях, а потом встретимся с коллективами школ, родителями, профильным комитетом. И рассмотрим обязательства и программы, которые может предложить город. Думаю, это можно сделать на будущей неделе. Чтобы люди успели подготовить свои предложения, – пишет Панков.

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