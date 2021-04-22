Балаковское предприятие выпустило 50 миллионов тонн серной кислоты

Фото пресс-службы БФ АО «Апатит»

В середине апреля на балаковском филиале АО «Апатит» было выпущено 50 млн тонн серной кислоты с момента запуска производства в середине 70-х годов прошлого века.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, сейчас предприятие выпускает 2,5 млн тонн серной кислоты в год.

Сейчас самой мощной установкой в составе сернокислотного производства является СК 17, на которой недавно прошла масштабная модернизация. Сейчас началась коренная модернизация другой установки – СК 20. Ожидается, что в результате она сможет вырабатывать 3,3 тонны серной кислоты в день.

На предприятии подчерчивают, что производственный процесс и выпускаемая продукция полностью соответствуют всем международным и российским экологическим стандартам.

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