В Саратове девочка отравилась угарным газом в гостях

В Ленинском районе Саратова семилетняя девочка отравилась угарным газом.

- 19 апреля в больницу доставили ребенка в состоянии средней степени тяжести. Ей поставили диагноз «острое ингаляционное отравление угарным газом». По предварительным данным, накануне вечером девочка находилась в гостях у родственницы и получила отравление из-за отсутствия тяги в вентиляции, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована проверка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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