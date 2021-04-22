Министр строительства назвал самые привлекательные для благоустройства объекты в Саратове

Министр строительства и ЖКХ Саратовской области Павел Мигачев на пресс-конференции рассказал о реализации программы по благоустройству общественных территорий в Саратове.

Благоустройство проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

По словам Павла Мигачева. За 2020 год удалось выполнить все намеченные мероприятия. Он привел такие знаковые для Саратова места, как площадь Кирова, смотровая площадка у старого аэропорта и на Соколовой горе. Все эти объекты популярны у горожан.

В 2021 году планируется обустроить 20 территорий.

Министр назвал те объекты, которые он сам, как житель Саратова, считает наиболее привлекательными для горожан. Это, в частности площадь Кирова. Он надеется, что в скором времени будет завершено пешеходное кольцо и улица Вавилова.

- И эта территория заиграет другими красками. Центральная часть города для меня очень привлекательна, как, наверное, для всех жителей, – считает Павел Мигачев.

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