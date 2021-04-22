Сборная ПИУ РАНХиГС завершила участие в первом туре Всероссийских соревнований по футболу

В Евпатории (Республика Крым) состоялся второй турнир группы «Б» Высшего дивизиона Национальной студенческой футбольной лиги сезона 2021.

Саратовскую область на соревнованиях представляла футбольная команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Футболисты из Саратова сразились с командами Воронежского государственного института физической культуры, Московской государственной академии физической культуры, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

В игре с соперниками из Воронежского государственного института физической культуры ребята из Саратова выиграли со счетом 1:0, а в матче против футболистов из Московской государственной академии физической культуры приняли ничью. Игра с противниками из Крымского федерального университета закончилась для команды ПИУ РАНХиГС со счётом 1:0.

- Футбольный матч – это время, когда нужно забивать, если мы желаем получить возможную картину результата. Наша команда будет становиться сильнее и увереннее с каждой игрой, чтобы успешно завершить своё участие в турнире! – отметил тренер сборной по футболу Президентской академии Александр Тарасов.

По итогу первого тура сборная Поволжского института управления РАНХиГС смогла забрать себе 7 очков. А уже 27 мая стартует второй этап турнира, где команде предстоит вновь продемонстрировать спортивное мастерство.

Соревнования Высшего дивизиона НСФЛ проводятся при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации, при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза, а также с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

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