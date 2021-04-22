В Саратове открылась выставка роботов Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 22 апреля, в ТЦ «Триумф Молл» в Саратове открылась выставка роботов «Робостанция» в рамках социально-благотворительного проекта МТС «Поколение М». Он организован для помощи тяжело больным детям и объединяет их идеей развития творчества.

За пять лет проекта было собрано более 20 млн рублей, это позволило спасти 63 детских жизни.

На сегодняшней выставке представлен робот-гуманоид Альфа, робот-кусака, робот-художник, роботесса Кики, робот, похожий на Александра Пушкина, робот Теспиан и многие другие. Все они отличаются разными функциями и наборами умений.

Например, Теспиан умеет показывать сценки, танцевать, петь и вышивать на машинке, робот Пушкин зачитает стихотворение великого классика, а Кики — аниматор, она может работать на различных мероприятиях.

Робот изображает Александра Пушкина Фото: Ольга Симонова

Также в течение трех дней выставки будут проходить различные мастер-классы: рисование 3D-ручками, создание робота за час, навык работы в ar-приложении, битва роботов и другие. Их проведут представители саратовского детского технопарка «Кванториум».

В этом году организаторы предложили сотворить ребятам проект на тему экологии, снять его на видео и отправить на сайт www.pokolenie.mts.ru. Главный приз — обучение на робостанции в Москве. Работы принимаются до 31 мая.

Участник должен из любых материалов смастерить робота с навыками, нужными экологу, например, убрать мусор.

Юные саратовцы могут выиграть обучение на робостанции в Москве Фото: Ольга Симонова

- Компания МТС за последние годы регулярно проводит конкурсы, например, «Мобильный гид», «Дети в интернете» и другие. Более 15 призеров этих конкурсов — дети из Саратовской области. Картины детей Саратовской области выставлялись в Третьяковской галерее. Сейчас ребята могут воочию увидеть и прикоснуться к интерактивным роботам, пройти мастер-классы по 3D-моделированию, робототехнике. Цель — привлечь как можно больше молодежи, раскрыть их таланты, — рассказал директор филиала МТС в Саратове Олег Горбачев.

Замминистра цифрового развития Саратовской области Владимир Старков считает, что такие мероприятия помогают детям развиваться, хорошо провести свое время.

- Мы признательны компании МТС за выставку и конкурс робототехники на территории области, — отметил Старков.

Руководитель детского технопарка «Кванториум» Александр Матутин наградил троих победителей регионального этапа конкурса в рамках всероссийского этапа «Поколение М».

Третье место заняла Софья Плеханова, второе — Евгений Чинаев. Первое досталось Александру Ширшову, который создал робота-опрыскивателя для деревьев.

Александр Ширшов создал робота-опрыскивателя для деревьев Фото: Ольга Симонова

Вход на выставку свободный. Она продлится по 25 апреля.

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