В Новом озере под Хвалынском утонул пожилой мужчина

В Хвалынском районе утонул мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области утонул 60-летний мужчина.

- По предварительным данным, житель поселка Возрождение 18 апреля ушел из дома и не появлялся два дня. 20 апреля его тело нашли в озере Новое, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. При внешнем осмотре признаков насильственной смерти не найдено, но назначена судмедэкспертиза для установления точной причины гибели мужчины.

Тело нашли спустя два дня после пропажи мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

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