В Энгельсе случился крупный пожар

В Энгельсе вчера, 21 апреля, случился крупный пожар.

- На улице Краснокутская сгорел двухэтажный двухквартирный деревянный дом, обложенный кирпичом. Площадь возгорания составила 225 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Тушить дом выезжали три расчета. Причина пожара выясняется, на месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Предполагается, что жилье загорелось из-за замыкания проводки.

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