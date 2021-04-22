«Единая Россия»: послание Владимира Путина базируется на запросах населения

В Послании Федеральному собранию Владимир Путин указал на приоритетность задач повышения уровня благосостояния населения и качества медицинской помощи. С инициативами, касающимися данных вопросов, ранее выступала «Единая Россия».

Как сообщает nashgorod.ru, в ближайшее время партии предстоит разработать детальный план мер поддержки семей с детьми, повышения доступности врачебной помощи, а также проработать другие важные социальные вопросы.

Предложения, касающиеся помощи семьям с детьми, были поддержаны президентом России. Он указал на необходимость оплачивать в полном объеме больничные родителям дошкольников. Другая инициатива ЕР – выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Важными Владимир Путин назвал задачи, связанные с медицинской помощью. В ближайшем будущем будут обновлены машины скорой помощи, а также увеличен объем поставок передвижных медкомплексов.

Другая важная инициатива партии, которую президент России одобрил, касается бесплатной газификации. Партия проработает детальную программу, по которой даже отдаленные территории будут подключены к газоснабжению.

Владимир Путин поддержал идею ЕР выделять регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке максимум 3%. По словам президента, в первую очередь данные средства должны быть направлены на дорожное строительство, обновление объектов ЖКХ, развитие общественного транспорта, создание туристической инфраструктуры. В ближайшие два года финансирование составит около 500 млрд рублей.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что все инициативы партии базировались на запросах населения, поэтому важно, что президент поддержал их в послании. Ключевые моменты станут основой для предвыборной программы «Единой России».

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание, что «Единая Россия» занимает значимое место в системе госвласти. Как сообщает сайт er.ru, до 1 июля представители партии будут заниматься разработкой программы реализации инициатив, которые коснутся жизни миллионов россиян.

Эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил, что в послании президент дал несколько конкретных сигналов партии: продемонстрировал поддержку их предложений, а также указал в качестве ориентира социальные инициативы.

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