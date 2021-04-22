Обновление и рост

ПАО «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, сообщает, что за 1 квартал 2021 года объем производства товарной продукции вырос на 2,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2,7 млн тонн.

Основные успехи

Выпуск удобрений в 1 квартале 2021 года вырос на 2,3% и составил 2,6 млн тонн. Это результат модернизации мощностей для увеличения производства NPK удобрений.

Еще один вклад в копилку успехов компании – увеличение продаж удобрений. За 1 квартал 2021 года рост составил 2,6% к аналогичному периоду прошлого года, а к уровню прошлого квартала – около 40%. Эксперты связывают это с высоким сезонным спросом на удобрения и большим объемом переходящих отгрузок в конце декабря 2020 года.

- Прошлый год стал для ФосАгро очень успешным как с точки зрения роста производства, так и по финансовым показателям, - отметил Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле. - А первый квартал 2021 года подтвердил сильные позиции Компании и ее способность за счет своих масштабных производственных мощностей показывать высокие операционные результаты, удовлетворяя растущий спрос на удобрения.

Марафон рекордов

Сильные результаты стали отличным подарком к 20-летию ФосАгро. Юбилей, который компания отмечает в этом году, можно сказать, стал катализатором производственных подарков промплощадок. Не исключение и Балаковский филиал АО «Апатит».

Юбилейными тоннами уже отметился цех фосфорных удобрений (ЦФУ) – с начала производства в середине 70-х годов прошлого века произведено 35 миллионов тонн. Самое молодое подразделение, цех минеральных солей (ЦМС), которое производит уникальные в мировом масштабе кормовые добавки для животных, к юбилею компании выдало 4 млн тонн. А теперь в общую копилку достижений свой вклад внесло сернокислотное производство – с первого дня работы подразделение произвело 50 миллионов тонн моногидрата.

Торжественное собрание, посвященное событию, состоялось на прошлой неделе. Директор БФ АО «Апатит» Андрей Шибнев обратился к сотрудникам.

- В этой цифре труд СКП, работников вспомогательных служб. Это наше с вами достижение. Сегодня мы даём 2,5 млн тонн серной кислоты в год. Сейчас в лидерах по производству СК 17, которая не так давно пережила масштабную модернизацию. Но совсем скоро «конкуренцию» ей составит СК 20, коренная модернизация которой, можно сказать, уже началась. Мы ожидаем, что она в результате сможет вырабатывать 3300 тонн серной кислоты в день. И это не предел, – считает он.

Это наша история

Производственная история завода началась именно с цеха серной кислоты. 29 декабря 1973 года Государственная комиссия подписала акт приёмки в эксплуатацию производства серной кислоты мощностью 180 тысяч тонн в год. Эта дата стала отправной точкой в истории предприятия. Именно она считается временем основания завода. Время летит и вот мы уже встречаем пятидесятимиллионную тонну.

Ветераны вспоминают, что раньше сотрудники серной кислоты называли себя людьми с «обожженными кислотой сердцами». Теперь аппаратчики аббревиатуру СКП расшифровывают как «Сильные, крепкие парни». Спору нет, цех работает и сильно. Подтверждение – очередная высота в 50 млн тонн серной кислоты.

До новых рекордов

Как говорится, до новых успехов. Предпосылки есть. В рамках всей компании «ФосАгро» полным ходом идет долгосрочная Стратегия развития ФосАгро. В БФ АО «Апатит» она уже принесла перемены и в результате коснётся всех цехов. То же и на других промплощадках «ФосАгро».

Отличная новость на днях пришла из Волхова. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приняли участие в запуске в эксплуатацию первой очереди нового завода компании «ФосАгро» по выпуску минеральных удобрений. Мощности комплекса после завершения строительства всех производств, вырастут более чем в четыре раза – до 880 тысяч тонн удобрений. Завершающим этапом станет пуск линии по производству водорастворимого аммофоса. Кроме того, идет полная модернизация производств серной и фосфорной кислот.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев уверен:

- Постоянное повышение операционной эффективности и наращивание объемов производства удобрений являются ключевыми задачами нашей стратегии долгосрочного развития. И в рамках реализации этих задач мы ведем строительство крупного производственного комплекса на площадке в Волхове. При этом хочу отметить высокую энергоэффективность данного проекта, поскольку до 85% потребностей в электроэнергии будет обеспечиваться собственной генерацией за счет использования отходящего технологического пара, – сказал он.

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