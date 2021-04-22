Центр «Мой бизнес» в Саратове вошел в число лучших по России

Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области вошел в число лучших центров страны.

Результаты общенационального рейтинга центров объявил 16 апреля министр экономического развития Максим Решетников на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининградской области.

84 региона России разделили на три категории по уровню развития сектора малого и среднего предпринимательства. При формировании учитывалась численность субъектов МСП, количество субъектов МСП на 1000 человек населения, занятость в сфере МСП, включая ИП и многое другое.

В итоге Саратовская область вошла в группу А — в число областей с наилучшим развитием сектора МСП. Центр предпринимателя «Мой бизнес» занял четвертое место в стране по направлению «Эффективность» и восьмое — по направлениям «Лучший Центр поддержки предпринимательства» и «Лучший Центр инжиниринга».

Руководитель саратовского центра Александр Марченко посчитал данные результаты достижением.

- Безусловно, нам еще есть, куда стремиться. Спасибо всей нашей команде, которая работала для этого результата на протяжении нескольких лет и, конечно, министерству экономического развития Саратовской области, — отметил Марченко.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

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