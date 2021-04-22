Саратов получит 700 млн рублей на новые дороги

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поделился с жителями Саратова итогами совещания, которое состоялось во время его предыдущего визита в регион.

В обращении, которое опубликовано в группе его сторонников в соцсетях, говорится, что речь на совещании шла, в частности, о благоустройстве и дорогах города.

- Вы знаете, губернатором принято решение забрать часть дорог Саратова на областной бюджет, и, соответственно, областной бюджет будет финансировать эти дороги. Это действительно очень важные магистрали. Они и раньше, насколько я помню, относились к областному ведению, но потом их взяли и отдали в город. Но средств под это никто не дал. Поэтому решение губернатора правильное: оно разгрузит казну города. И нормативы содержания в области выше, чем муниципальные, – отметил Володин.

Он обратился к представителям областной власти с просьбой обсудить ситуацию вместе с администрацией Саратова.

- У нас сейчас с вами есть 700 млн, которые в город приходят для того, чтобы отремонтировать, провести реконструкцию, построить новые дороги, находящиеся в тяжелом состоянии. Мэрия и Михаил Александрович Исаев знают об этом и должны отобрать те дороги, которые действительно требуют ремонта. Есть проблема с проектами, с документацией, но я думаю, эту задачу мэрия решит. Самое главное, что эти средства дополнительно придут в город, ну а, соответственно, область свои дороги будет содержать за счет ресурсов, имеющих отношение непосредственно к областному бюджету. Это будет и справедливо, и честно. И таким образом у нас многие дороги будут отремонтированы. Когда мэрия города вынесет перечень дорог на всеобщее обозрение, ну и, конечно, если увидите, что там есть дороги, которые не в таком плохом состоянии, обязательно подскажите нам. А если есть иные предложения, то озвучьте, – заявил он.

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