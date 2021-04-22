Мэрия Саратова выставит счет организаторам митинга за моральный ущерб

Администрация подсчитает ущерб и потребует компенсации Фото: Александр Уриевский

Глава Саратова Михаил Исаев заявил об ущербе городу, который нанесли участники несанкционированной акции 21 апреля.

По его словам, которые процитированы на официальном сайте мэрии, ущерб этот не только материальный, но и моральный.

- Главы районных администраций и руководители коммунальных предприятий докладывают мне с утра о том, что по маршруту следования участников несогласованного мероприятия, прошедшего накануне, имеются признаки вандальных действий в отношении муниципального имущества, – заявил Исаев.

Он потребовал установить сумму ущерба и выставить счет организаторам мероприятия.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.