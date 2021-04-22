Многодетная мама из Саратова обрадовалась предстоящим выплатам на детей для сбора в школу

Многодетная мама из Саратова горячо приняла новость о выплатах на детей в преддверии нового учебного года.

Светлана Мейер прокомментировала послание Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию 21 апреля 2021 года.

- Я очень обрадовалась тому, что Президент России Владимир Владимирович Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста. У меня, например, семья большая, четверо детей. К новому учебному году траты особенно возрастают. Дети быстро растут. Две дочки учатся в школе, и собрать их всегда было затратным и хлопотным делом. Если покупать все в комплексе – а это одежда, канцелярские принадлежности – минимальными расходами обойтись не получается. Очень важно, что Президент предложил такую форму поддержки. Я думаю, что со мной согласятся многие мамы нашего города и региона, — сказала Светлана Мейер.

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