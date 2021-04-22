От застройщика ЖК «Победа» в Саратове потребовали еще 72 млн рублей

В Арбитражный суд Саратовской области поступило заявление с требованием денег от застройщика ООО «Ксиан».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, ранее ООО «Ксиан» была признана банкротом. Открыто конкурсное производство на год, конкурсным управляющим назначен Сергей Касаткин.

Очередной кредитор потребовал от банкротной организации выплатить сумму основного долга – почти 6,9 млн рублей, проценты в размере 10,7 млн рублей, а также 546,6 тыс. рублей в качестве процентов за пользование займом.

Арбитражный суд удовлетворил требования и включил кредитора в четвертую очередь.

Напомним, ООО «Ксиан» является застройщиком скандального известного ЖК «Победа». Решением проблемы долгостроя в Саратове занимается депутат Госдумы Николай Панков.

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