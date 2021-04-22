Жители двух десятков улиц в Саратове остались без горячей воды

В Саратове жители домов центра города остались до вечера без горячей воды.

В девять утра начались работы на теплосетях и электрообъектах, которые продлятся до 18 вечера.

В связи с этим, горячей воды не будет в домах по улицам Комсомольская, Лермонтова, Московская, Валовая, Соляная, Первомайская, Челюскинцев, Чернышевского, Большая Садовая, Зарубина, Посадского, Степана Разина, Университетская, Огородная, 1-я Беговая, Гвардейская, 1-й Прессовом проезде и Песковском переулке.

Энергетики уточняют, что сроки работ могут быть продлены, если обнаружатся новые повреждения.

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