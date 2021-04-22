В Саратовской области еще 138 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области за сутки зарегистрировано еще 138 случаев коронавируса.

Выздоровели за сутки 113 человек.

Всего на 22 апреля зарегистрировано 57 942 зараженных и 52 241 выздоровевших.

Больше всего новых случаев в Саратове — 52, Энгельсском районе — 18, Балаковском и Балашовском — по 14.

У 67 новых заболевших выявлена пневмония.

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