В Озинках девушка написала ложное заявление на соседа за ее изнасилование в детстве

В Озинках осудили девушку за ложный донос об изнасиловании.

- В декабре 2020 года пьяная местная жительница написала заявление, что в 2017 году, когда она была несовершеннолетней, 38-летний сосед надругался над ней. Хотя полицейские предупредили ее об ответственности за ложный донос, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Проверка показала, что никакого преступления не было, однако мужчине был причинен моральный вред.

После этого дело возбудили уже на девушку. Свою вину она признала, суд приговорил ее к году лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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