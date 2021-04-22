Мошенник из строймаркета в Саратове похитил товар на 4 миллиона рублей

В Волжском районе Саратова вынесен приговор 33-летнему местному жителю, виновному в особо крупном мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, мужчина в 2019 году трудился в фирме по продаже стройматериалов. Он отвечал за обслуживание интернет-заказов клиентов.

В январе и феврале мужчина вносил в программу данные о несуществующих платежах за товары, распечатывал кассовые чеки и получал материалы со склада.

Общая сумма ущерба превысила 4,1 млн рублей.

Суд отправил мошенника в колонию общего режима на шесть лет. Приговор не вступил в законную силу.

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