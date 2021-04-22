Гендиректор АО «Ситиматик» представил проект развития коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО в Саратовской области

В правительстве Саратовской области прошла встреча генерального директора АО «Ситиматик» Алексея Колдунова и председателя правительства Саратовской области Романа Бусаргина. В мероприятии также приняли участие профильные министры и представителями муниципалитетов.

В рамках встречи собравшиеся обсудили развитие системы коммунальной инфраструктуры по обращению с ТКО, планы компании по реализации новых инвестпроектов в регионе. Также был затронут вопрос мер, принимаемых региональным Министерством природных ресурсов и экологии в части установления нормативов образования ТКО.

В свою очередь Алексей Колдунов заверил участников встречи, что для обеспечения вывоза отходов, собранных в период весенних субботников, будет усилена работа мусоровывозящего сегмента деятельности Саратовского регоператора АО «Ситиматик». Также достигнута договоренность по вывозу древесно-кустарниковых отходов силами регоператора в шести крупнейших городах региона. Перечень мест накопления ТКО, с которых будут забираться древесные отходы, определят администрации муниципалитетов совместно с регоператором.

- Совещание в Правительстве Саратовской области прошло в конструктивном русле. Мы видим усилия руководства региона, направленные на совершенствование системы обращения с ТКО и урегулирования нормативной базы. Наша компания будет эффективным партнером правительству Саратовской области и соисполнителем развития системы обращения с коммунальными отходами. Мы также понимаем важность совместной работы в интересах жителей и в целях реализации направлений нацпроекта «Экология», – заявил по итогам встречи Генеральный директор АО «Ситиматик» Алексей Колдунов.

Напомним, в апреле 2020 года компания «Управление отходами» была переименована в АО «Ситиматик». Смена названия подчеркивает смену стратегии развития компании: новый подход к оказанию коммунальной услуги, внедрение цифровых технологий и клиентоориентированность.

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