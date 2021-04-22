В Ртищеве уже неделю ищут 37-летнего мужчину

В Ртищеве Саратовской области 14 апреля пропал Алексей Ремезов.

Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», 37-летний мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные короткие, глаза зеленые.

Если вы видели Алексея, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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