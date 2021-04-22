В Ртищеве уже неделю ищут 37-летнего мужчину

В Ртищеве Саратовской области 14 апреля пропал Алексей Ремезов.
Как сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт», 37-летний мужчина был одет в черную куртку, синие джинсы и коричневые ботинки.
Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные короткие, глаза зеленые.
Если вы видели Алексея, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.