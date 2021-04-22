В «Малинках» под Энгельсом нашли человеческий череп

Череп нашли в лесополосе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесополосе около СНТ «Малинки» Энгельсского района днем 20 апреля нашли человеческий череп.

- Его обнаружил охранник близлежащего строительного склада и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка, устанавливается личность погибшего человека и причина его смерти.

Устанавливается личность погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

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