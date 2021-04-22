Руководитель исполкома саратовского ОНФ: Путин снова доказал, что он национальный лидер

Сергей Шаров, руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области

Сергей Шаров, руководитель исполкома ОНФ в Саратовской области прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию.

- Послание впервые за несколько лет было полностью ориентировано на решение внутриполитических вопросов России. Инструменты поддержки — прикладные и понятные абсолютному большинству. Путин сегодня снова доказал, что он национальный лидер, который слышит людей и максимально включен в повестку страны.

Что хотелось бы отметить особо — ориентированность на создание системы фармакологической и медицинской безопасности России. Это позитивные «последствия» COVID-19, которые, я уверен, выведут страну на новый уровень, дадут импульс развитию науки — фундаментальной и прикладной.

Президент обозначил вектор, которого должны придерживаться регионы и губернаторы, особенно в нынешнем выборном году: повышение самодостаточности, проектное созидание и настрой на конкурентную борьбу в условиях общих задач. Это касается как социального блока, так и инфраструктурных проектов, поддержки научных инициатив, развития туристической привлекательности и расширения доступа граждан к государственным услугам.

Что важно для нас, представителей Общероссийского народного фронта, прозвучали темы, с которыми мы работаем постоянно: доступная газификация, модернизация сельской медицины, поддержка родителей и тех, кто готовится ими стать, чистый воздух в городах.

Ключевое, на что бы я хотел обратить внимание региональной власти и органов МСУ в речи Президента, что любое взаимодействие с государством не должно быть унизительным для человека, — отметил Сергей Шаров.

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