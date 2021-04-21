Володин призвал депутатов Госдумы незамедлительно начать работу над реализацией Послания Президента

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал темы, прозвучавшие сегодня в Послании Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Речь идет в первую очередь о поддержке семьи, поддержке детей. И это крайне важно, особенно в ситуациях, когда из-за коронавирусной инфекции упали доходы, кто-то потерял работу, — отметил Володин.

Он отметил важность поддержки неполных семей, которые также должны чувствовать заботу со стороны государства. А женщины будут получать помощь уже с первых месяцев беременности.

- Но и, конечно, помощь семьям, у кого дети пойдут в школу. Причем начиная с первоклашек. Есть семьи, у кого один ребенок. А есть, у кого двое и трое, и четверо. Их собирать надо. И поэтому на каждого ребенка 10 тысяч получит семья уже в августе, — сказал Вячеслав Володин.

В своем Послании глава государства остановился на мерах по финансовой поддержке кураторам, классным руководителям в колледжах, училищах, техникумах.

- Для нас это очень важно — мы эту тему обсуждали. Более того, думали, как ее решить за счет привлеченных средств. Сейчас этот вопрос будет решен в рамках уже федерального бюджета во исполнение поручения Президента. Надбавки в размере 5 тысяч будут введены как дополнительные — к региональным классным руководителям, кураторам групп. А для того, чтобы это все заработало и многие другие решения в части оказания помощи, необходимо принять законы. Вот в этой части работать предстоит Государственной Думе, региональным законодательным собраниям, органам местного самоуправления, одним словом, депутатскому корпусу. Считаю правильным отказаться от отпусков, от майских праздников. Региональные все поездки можно совместить с работой в комитетах. Мы со своей стороны уже завтра проведем внеочередное заседание совета Государственной Думы, заседание Государственной Думы. Затем 27-го, на следующей неделе, соберемся вместе с председателями законодательных собраний регионов, председателями комитетов как Госдумы, так и Совета Федерации. И определим порядок работы, график, с тем чтобы с июля начались выплаты, — заявил Володин.

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