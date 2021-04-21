Из горящего МФЦ в Марксе эвакуировались 30 человек

В Марксе Саратовской области вечером 21 апреля горело административное здание. Там находятся налоговая служба и МФЦ.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар произошел в 18:23 на проспекте Ленина, 90а.
Выяснилось, что загорелся утеплитель между вторым этажом и чердачным перекрытием. На место выезжали два расчета.
Пожар удалось потушить в 19:27. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. Из дома самостоятельно эвакуировались 30 человек.
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