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Общество21 апреля 2021 19:08

Кандидат политических наук: Послание Президента смотрели более 87% жителей России

Это свидетельствует о высокой степени доверия главе государства
Источник:kp.ru
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Сегодня, 21 апреля, состоялось оглашение ежегодного Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. После его выступления комментарий дал кандидат политических наук, и.о. заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС Иван Бирюлин.

- В своем послании Президент традиционно формирует политическую повестку дня для всех политических структур на весь последующий год. Сегодня Президент в своем послании затронул важнейшие для нас всех темы здравоохранения, социальной поддержки и продолжения социальных выплат многим категориям граждан, поддержки системы образования от школы до вузов, развития военной отрасли и многие другие. В Послании содержатся конструктивные предложения по развитию государства, поддержанию общего благосостояния граждан.

На фоне этого события, которое привлекает внимание людей к решению проблем государства и объединяет весть народ вокруг Президента, незаконные митинги оппозиции выглядят как саботаж всех мер, направленных на развитие страны и поддержки населения в сложное время после пандемии. Проведение несанкционированного митинга после оглашения повестки развития страны является прямым доказательством того, что несистемная оппозиция является противником государства и его граждан, их лозунги и призывы по сути своей деструктивны и нацелены на дестабилизацию государственного строя.

По сути своей акции несистемной оппозиции не имеют внутреннего содержания, не конструктивны, не несут в себе рациональное начало. Цель, которую они преследуют, это перебить позитивную повестку в день оглашения Послания Президента, показать картину беспорядков, массовых задержаний и беспредела правоохранительных органов. Устроив несанкционированные митинги по всей стране, лидеры несистемной оппозиции не предлагают свою повестку, они впустую транслируют лозунги, за которыми ничего не стоит. Попытка «примазаться» к Президенту не удалась. По итогам социологических опросов, 87% граждан нашей страны смотрели оглашение Послания в прямом эфире, что свидетельствует о высокой степени доверия Президенту. На митинги вышло меньше 1% населения. Очевидно, что Президенту доверяют гораздо больше людей, они продолжают двигаться в направлении конструктива вместе с лидером страны, — заявил Иван Бирюлин.

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