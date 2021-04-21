Опубликован график подвоза воды жителям Поливановки 22 апреля

Жителям Поливановки в Ленинском районе Саратова 22 апреля будет организован подвоз воды.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», воду привезут по четырем адресам.

Это:

- 10:30-12:00 — Широкая, 39 на углу с Ольховой;

- 12:00-13:30 — Большая Поливановская, 30 на углу Стадионной;

- 13:30-15:30 - Автобусная, 50 на углу с Ровенской;

- 15:30-17:30 - Родниковая, 26 на углу со Стадионной.

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