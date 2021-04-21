Нейрохирург Владимир Островский: Владимир Путин прав, призывая к массовой вакцинации

Директор института травматологии и ортопедии, нейрохирург и участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Владимир Островский прокомментировал послание Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Здравоохранение — одна из ключевых тем ежегодного послания Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Этой сфере со стороны государства уделяется огромное внимание, особенно в реалиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Прошлый год действительно стал большим испытанием на прочность всей системы медицинского обслуживания населения, заболевание коснулось многих. Президент Владимир Путин отметил труд врачей, которые работали в невероятно тяжелых условиях — на передовой, в красной зоне, спасая жизни и здоровье наших сограждан. Сегодня эта борьба продолжается и, действительно, ее основой должна стать вакцинация населения от коронавируса. Владимир Владимирович прав в своем призыве населения сделать прививку, только так мы добьемся коллективного иммунитета.

Большая поддержка будет оказана в сфере скорой медицинской помощи — дополнительно будут направлены 5 тысяч новых машин скорой помощи в сельские местности и поселки городского типа. К сожалению, в здравоохранении еще много нерешенных проблем. Президентом предложено рассмотреть их на расширенном заседании Госсовета, — отметил Островский.