Врач областной больницы в Саратове: Взят вектор на развитие высоких технологий

Александр Масальцев

Участник предварительного голосования партии «Единой России», врач Саратовской областной больницы Александр Масальцев прокомментировал послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию.

- Одной из главных тем ежегодного послания Президента Федеральному собранию РФ было здравоохранение. Затронуты вопросы эффективной борьбы с пандемией. Важность доступности вакцинации для населения страны. Предложено выстроить здравоохранение на новой технологической базе, чтобы соответствовать мировому уровню. Взят вектор на развитие высоких технологий, создание широкой сети телемедицины, доступности квалифицированной медицинской помощи и высокоточной диагностики, — отметил Александр Масальцев.

Он подчеркнул, что сейчас берется на контроль региональное и муниципальное здравоохранение. В планах — модернизация службы скорой помощи. В поликлиниках будет уделяться особое внимание профосмотрам и диспансеризации населения, что поможет выявлять новые заболевания на ранних стадиях и не запускать хронические.

- Все предложения актуальны и составлены на основе реальных проблем системы здравоохранения, — заключил врач.

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