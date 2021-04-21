Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков посетил долгострой ЖК «Победа»

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина
Генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев посетил в рамках рабочего визита в Саратовскую область ЖК «Победа».
Как сообщил в своем Инстаграм председатель регионального правительства Роман Бусаргин, с дольщиками объекта налажен прямой диалог. У правительства области есть четкое понимание по решению ситуации, разработана дорожная карта.
Напомним, решение ситуации с долгостроем курирует лично депутат Госдумы Николай Панков.
По словам Константина Тимофеева, процедурные сроки по ЖК зависят от оперативности конкурсных управляющих всех застройщиков объекта.
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