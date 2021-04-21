В селе под Петровском ветер сорвал крышу со школы

В школе под Петровском сорвало крышу от ветра

В селе Новозахаркино Петровского района ураганный ветер сорвал крышу школы и котельной.

- Площадь повреждения составила 50 кв. м металлической кровли школы и 16 кв. м мягкой кровли котельной, — сообщили «КП-Саратов» в администрации Петровского района.

На место происшествия выезжали местные чиновники. Вскоре приступят к ремонту.

Сейчас в школе обучаются 54 ребенка и 12 ребят посещают дошкольную группу.

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