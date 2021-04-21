Плеханов: Озвученные в послании Президента меры – это беспрецедентная поддержка со стороны государства

Исполняющий полномочия Секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов прокомментировал послание Президента Владимира Путина к Федеральному Собранию.

- Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. Глава государства рассказал о таких важных темах как: пандемия и здравоохранение, демография и поддержка семей с детьми.

Президент поднял вопрос о поддержке в сфере демографии. Для женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности и нуждающиеся в материальной поддержке будет предусмотрена выплата в размере 6 350 руб. в месяц.

Это беспрецедентная мера поддержки, которая, на мой взгляд, позволит будущим матерям получить уверенность и стабильность в будущем.

Вопрос поддержки семей, где воспитываются школьники, всегда стоял актуально. Так, в августе будет организована единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка для подготовки к школе.

Социальная тема является определяющая нашей страны. Тем более в прошлом году жители поддержали поправки в Конституцию РФ, которые во много направлены на поддержку семьи и духовно-нравственные ценности. Данная поддержка для семей, где воспитываются школьники, будет способствовать снижению нагрузки на семейный бюджет. Родители смогут обеспечить детей всем необходимым.

Отдельным вопросом стала поддержка в сфере здравоохранения. Президент поддержал инициативу партии «Единая Россия» об обновлении автопарка скорой медицинской помощи, так в ближайшие 3 года еще 5 тыс. новых машин будут направлены в малые города и поселки. Техника со временем изнашивается, а сегодня при выезде на помощь жителям важна каждая минута. Данная мера поможет более качественно обеспечивать первую медицинскую помощь людям, – прокомментировал и. п. секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

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