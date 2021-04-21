Борис Шинчук о Послании Президента: Меры социальной поддержки волнуют большую часть населения

Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук совместно с другими членами палаты в прямом эфире посмотрел Послание Президента. Просмотр был организован с учетом соблюдения санитарных требований.

- Президентское Послание этого года вызвало небывалый интерес среди общественников, поэтому просмотр было решено организовать прямо в палате. Мы привыкли, что именно в Послании озвучиваются ключевые моменты развития страны.

В очередной раз Президент отметил роль и значение общественных институтов. В Послании прозвучало обращение к общественным палатам, волонтерам, общественным организациям с призывом помочь молодежи реализовать свои творческие начинания. Этот призыв услышан. Мы готовы помочь в выполнении поставленных Президентом задач.

Сравнивая Послания разных лет хочу отметить его разносторонний характер. Президент охватил почти все направления внутренней жизни в стране: социальную сферу, образование, экономику, поделился планами развития инфраструктуры и преображения городской среды.

Мне как в прошлом руководителю промышленного предприятия близки и понятны идеи поддержки бизнес-инициатив, направленных на модернизацию производства и развитие инфраструктуры. Немаловажным видится речь о поддержке регионов в развитии транспортной, коммунальной и туристической инфраструктуры, создании комфортных условий для жителей и гостей самых разных уголков нашей большой страны.

Президент России традиционно уделяет большое внимание вопросам социального характера. Это и неслучайно, так как волнует большую часть населения. Анонсированные Президентом различные социальные выплаты продолжают линию по поддержке материнства, образования и разностороннего развития детей. И эти меры находят понимание и поддержку у населения в силу адресности и легкости оформления и получения. Президент подчеркнул, что сбережение народа России – наш высший приоритет, – сказал Борис Шинчук.

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