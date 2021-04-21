Валерий Агапов прокомментировал Послание Президента Федеральному Собранию

Валерий Агапов, главный врач Областного клинического кардиологического диспансера, доктор медицинских наук прокомментировал Послание Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.

- В послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Владимирович Путин обозначил ряд приоритетов в сфере здравоохранения – вакцинация от COVID-19, расширение программ диспансеризации и профилактических осмотров с особым вниманием к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, устранение очередей и проблем с получением рецептов и больничных на амбулаторном этапе, развитие телемедицины.

За время реализации в регионе нацпроекта «Здравоохранение» активно ведется работа по этим и другим направлениям.

В прошлом году Областной клинический кардиодиспансер приобрел инновационное медицинское оборудование для своих подразделений, включая «тяжелые» диагностические аппараты: рентгенаппарат, флюорограф, цифровой маммограф, ангиограф, ультразвуковые сканеры экспертного уровня, в том числе переносные, аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы и многое другое. Для организации бесперебойной работы специалистов, развития цифровизации, телемедицины все подразделения кардиодиспансера были обеспечены необходимой информационной техникой. Модернизация нашего учреждения в минувшем году отразилась и на показателях. За 2020 год из кардиохирургического центра ГУЗ «ОККД» было выписано более 3 500 пациентов. Проведено свыше 200 операций аортокоронарного шунтирования, более сотни пациентов были прооперированы по поводу пороков сердца. Активно работает аритмологическое кардиохирургическое отделение, более 700 пациентам установлены кардиостимуляторы, 280 больным проведена операция радиочастотной аблации аритмогенных зон, проведено свыше 4 тыс. коронароангиографий больным с ИБС, 1 896 пациентам установлены стенты. Больше тысячи стентирований при остром коронарном синдроме проведено в клинике кардиологии ГУЗ «ОККД». Более 2,5 тыс. пациентов вакцинировались от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в поликлинике кардиодиспансера и в мобильном пункте (ТРЦ «Сити Молл») препаратом «Гам-Ковид-Вак» (ТМ «Спутник V»). За 5 месяцев в нашем ковидгоспитале, расположенном с 23 октября на площадке регионального сосудистого центра, успешно пролечились более 1000 пациентов. Переоснащение и дооснащение кардиохирургического центра, клиники кардиологии, территориальной поликлиники и ковидгоспиталя ГУЗ «ОККД» позволило в кратчайшие сроки усовершенствовать оказание медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией – от первичной помощи на амбулаторном этапе до специализированной, высокотехнологичной в условиях стационара. Эта работа будет продолжена, – заявил он.

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