Левин: Путин дал четкий посыл всем чиновникам

Илья Левин

Член Совета реготделения партии «Новые Люди» Илья Левин прокомментировал главные тезисы сегодняшнего Послания президента России Владимира Путина

- Оно было серьезным, емким, направленным на внутреннюю политику. Важно, что большую поддержку получили семьи с детьми, наука, образование, строительство новых школ и всей инфраструктуры, связанной с детьми, молодежью, молодыми специалистами. Потому что это наше будущее, — отметил Илья Левин.

Левин соглашается с позицией президента о преодолении демографического провала 90-х годов считая, что Путин обозначил красные линии, в рамках которых страна дальше будем жить и развиваться.

Он считает, что Путин дал четкий посыл для всех чиновников о необходимости развития России и ее инфраструктуры.

- Все деньги должны быть здесь. А тех, кто будет выводить деньги за пределы страны, из нашей экономики, скорее всего, ждут не лучшие времена. Не забывайте о стране, людях. Абсолютно правильный посыл президента, — заявил общественник.

Также Левин поддержал жесткую и принципиальную оценку, данную Путиным международной обстановки считает, что насчет внешней политики была дана жесткая и принципиальная оценка.

- Отдельно хочу отметить цитату Киплинга, и сказать, что Киплинг не только гениальный писатель, он ещё и разведчик. Президент, как всегда, продемонстрировал свое чувство юмора и иронию в этом. Я рад, что у нас сильный президент, который не позволит внешним силам, потерявшим всякое приличие, давить на нашу страну, — говорит Левин.

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