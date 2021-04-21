Радаев: Каждый увидел в Послании Президента отражение собственных перспектив

Валерий Радаев Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал ежегодное Послание Президента Владимира Путина.

- Послание Президента ждала вся страна. Патриотический настрой в сложный период пандемии сплотил общество, объединил в ожиданиях новых прорывных шагов со стороны национального лидера, государственной власти. Озвученные Владимиром Путиным инициативы стали ответом на эти ожидания. Причем, ответом каждому жителю России.

Каждый смог увидеть в Послании отражение собственных перспектив. Они связаны с беспрецедентными мерами поддержки всех категорий семей с детьми, особенно незащищенных. Профессиональных сообществ – в первую очередь врачей, учителей, предпринимателей. Всех поколений граждан, в частности – молодежи и студенчества. Мало того, что большинство выплат прошлого года были сохранены и пролонгированы, - Владимир Владимирович объявил о новых мерах поддержки: выплатах неполным семьям, будущим матерям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, стопроцентной оплате больничного по уходу за ребенком. Такая предельно точная адресность станет основой целостной системы мер поддержки семей с детьми. Эти шаги дают уверенность, что приоритетная задача обеспечить рост реальных доходов граждан к концу года будет выполнена.

Важнейшая тема Послания – внедрение нового прорывного механизма поддержки регионов. Это инфраструктурный бюджетный кредит. Он открывает уникальные возможности для субъектов, способных и готовых реализовывать проекты созидания – в строительстве дорог, модернизации ЖКХ, транспортной отрасли, туризме и комплексном развитии территорий. Владимир Путин подчеркнул, что регионы будут поощряться именно за такие проекты. Они реально служат людям.

Поэтому мы должны быть максимально подготовлены и инициативны. Уже в ближайшие дни я соберу зампредов и министров, чтобы детально обсудить наши действия для практического воплощения Послания Президента на территории Саратовской области, – отметил глава региона.

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