Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков посетил ЖК «Победа» в Саратове

В Саратов с рабочим визитом прибыл генеральный директор ППК «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» АО ДОМ.РФ Константин Тимофеев. Он вместе с председателем правительства области Романом Бусаргиным посетил строящийся дом ЖК «Победа».

- С дольщиками налажен прямой диалог. У правительства области есть четкое понимание по решению ситуации, разработана дорожная карта. Есть ряд юридических процедур, которые требуют, к сожалению, несколько месяцев. Только по их завершению возможно рассмотрение домов наблюдательным советом Фонда, который принимает решение по участию в достройке дома. Есть также вариант достройки домов благодаря участию инвестора. Решение будут принимать дольщики, – написал Роман Бусаргин на своей странице в Instagram.

По словам председателя правительства, Константин Тимофеев отметил необходимость ускорить процедуру формирования реестра требований участников долевого строительства. Кроме того, крайне важно обеспечить сохранность дома.

Роман Бусаргин напомнил, что внимание к объекту привлек председатель Госдумы Вячеслав Володин, а ситуацию держит на контроле депутат парламента Николай Панков.

В целом фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства ДОМ.РФ взял на себя решение проблемы более 30 долгостроев в Саратовской области. Это стало возможным благодаря поддержке Вячеслава Володина.

- Константин Тимофеев в рамках визита в регион посетил площадки ЖСК Оптимист-2018 и ЖСК Победитель, где уже ведутся работы. Константин Петрович пообщался с подрядчиками, оценил темпы работ. Нет сомнений, что все объекты будут сданы, а граждане скоро получат свои квартиры, – отметил Бусаргин.

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