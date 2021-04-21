В Саратове перекрывают улицу Рахова до утра

В центре Саратова сегодня, 21 апреля, перекроют движение по улице Рахова.
Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», будут закрыты участки между Кутякова и Гоголя и между Киселева и Московской.
Улицу пришлось перекрыть для восстановления герметичности трубопровода. Ориентировочно ее откроют для движения в 08:00 22 апреля.
Также на это время перестанет подаваться горячая вода в дома №119/123, 129/133, 134/146, 135/144 по улице Московская.
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