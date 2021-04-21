Около Алексеевки на обочине насмерть замерзла женщина

Труп женщины нашли на обочине
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Аркадакском районе Саратовской области вчера вечером, 20 апреля, нашли труп женщины.
- Местный житель проезжал в сторону села Алексеевка, на обочине заметил тело и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Следственном комитете.
Организована доследственная проверка. Выяснилось, что женщина умерла от переохлаждения, ее личность устанавливается.
Обстоятельства смерти выясняются.
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