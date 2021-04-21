Мужчина ночью в степи под Саратовом нашел труп пропавшего мужчины

В Аткарском районе Саратовской области ночью 20 апреля нашли труп мужчины.

- На трассе у мужчины заглох автомобиль и ему пришлось пешком идти до ближайшей деревни Ершовка по степи. Пробираясь по незнакомой местности, в овраге он нашел частично скелетированное тело мужчины с выраженными признаками гниения и позвонил в полицию. Труп извлекли спасатели облспаса, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Следователи организовали доследственную проверку. Выяснилось, что мужчина нашел труп 26-летнего жителя станции Кологривовка, который пропал без вести в ночь с 11 на 12 января.

Устанавливается причина смерти парня.

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