Руководитель «Боевого братства» в Саратове: Заявления Сокольской и Бочкаревой не выдерживают критики

Сергей Авезниязов Фото: Ольга Симонова

В Саратове состоялись общественные слушания по благоустройству набережной Космонавтов.

Участие в них приняли активные общественники: Ольга Сокольская. Ольга Пицунова, Наталья Бочкарева. Их деятельность раскритиковал руководитель Саратовского областного отделения организации «Боевое братство», член Общественной палаты Саратова Сергей Авезниязов.

- Был неприятно удивлен и раздосадован той позицией, которую заняли представители общественности, участвовавшие в мероприятии. Заявления, поступавшие, в частности, от Ольги Сокольской и Натальи Бочкаревой, не выдерживают никакой критики. Они представляются архитекторами, но мало того, что не могут предъявить фактические результаты своей работы, в каких проектах участвовали и что именно создали, так своими действиями словно бы стремятся сознательно сорвать реконструкцию набережной. Создается впечатление, что архитекторами эти люди являются только на словах, а на деле — не хотят сами делать город лучше и не хотят, чтобы этим занимались другие, — заявил он.

Также он подверг критике и позицию Ольги Пицуновой, заявившей об уничтожении зеленых насаждений на набережной.

- Думаю, что горожанам не стоит прислушиваться к подобным заявлениям, а нужно думать и решать самим, делать собственный выбор, а не отдавать все на откуп непрофессиональным кликушам и их политическим покровителям, — сказал Сергей Авезниязов.

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