Трех водителей оштрафовали за парковку на тротуарах в Солнечном

Сотрудники ГИБДД составили протоколы в отношении любителей парковаться на тротуарах. Фото группы "Солнечный Саратов"

В поселке Солнечный сегодня, 21 апреля, состоялся рейд ГИБДД Саратова по припаркованным на тротуаре автомобилям.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ведомства, ранее от жителей неоднократно поступали жалобы на водителей, которые оставляют машины в пешеходной зоне.

Были составлены протоколы в отношении трех владельцев автомобилей «Лада Калина», ВАЗ-2114 и Mercedes-Benz. Каждому из них выписан штраф на сумму в тысячу рублей.

- Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять транспортные средства на тротуарах, так как это создает угрозу жизни и здоровья пешеходам, — отметили в ГИБДД.

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