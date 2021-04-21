Дмитрий Барановский: Сохранение памятников и их восстановление — задача каждого из нас

Дмитрий Барановский

Координатор проекта «Историческая память» в Энгельсском районе Дмитрий Барановский заявил, что ситуация с памятником Победы «Героям фронта и тыла 1941–1945 гг.» требует принятия мер для приведения их в порядок.

- Мы понимаем, что все совершают ошибки, но залогом патриотического воспитания молодежи является сохранение исторического наследия времен Великой Отечественной войны на территории района. Вспомним историю из Вольска об осквернении вечного огня. Из мелочей складывается общее отношение к истории. Сохранение памятников и восстановление их — это задача каждого из нас. Энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Историческая память» проведет мониторинг состояния памятников Великой Отечественной войны перед главным праздником — Днем Победы.

В рамках работы мы соберем информацию о всех памятниках истории в районе и передадим в администрацию для проведения восстановительных работ объектов. Со своей стороны будем требовать немедленного исправления, — отметил координатор проекта «Историческая память» в Энгельсском районе Дмитрий Барановский.

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