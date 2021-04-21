Николай Панков: Приоритеты Президента остаются неизменными

Депутат Государственной думы Николай Панков следил за церемонией оглашения послания Президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. В своем телеграм-канале «Пара слов» он подвел итоги выступления главы государства.

- По итогам послания Президента РФ Владимира Путина можно сказать главное — его приоритеты остаются неизменными. Это повышение качества жизни людей, решение их проблем, защита здоровья. А также развитие ключевых отраслей экономики страны, создание новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, улучшение делового климата.

Отмечу, послание охватывает интересы всех жителей: школьников и студентов, трудящихся и представителей старшего поколения. В том числе по решению острых проблем. Это выплаты семьям с детьми, стопроцентная оплата больничных по уходу за ребенком, помощь государства в защите прав детей при взыскании алиментов. Родителям будут возвращать половину стоимости путевок в летний лагерь. Будут направлены большие средства на развитие педагогических вузов, открыты дополнительные бюджетные места в вузах регионов, чтоб высшее образование стало еще более доступным и качественным. Взят курс на полную вакцинацию населения от коронавируса для защиты здоровья нашего многонационального народа. Это только часть предложенных Президентом социальных инициатив.

Очень важно было услышать и слова Президента о помощи регионам, в том числе по решению проблем с коммерческой задолженностью. Считаю, инфраструктурные бюджетные кредиты дадут серьезный импульс развитию субъектов РФ. А значит, будут способствовать повышению уровня жизни людей и укреплению стабильности государства.

У нашей страны есть надежный потенциал, который позволит отразить любые угрозы. Касается ли это пандемии или сложных внешнеполитических вопросов. Но для этого важно наше единство, именно оно всегда помогало нашему народу побеждать, — написал Панков.

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