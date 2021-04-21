Сорванную с дома на 2-й Прокатной в Саратове крышу восстановят вечером

Госжилинспекция прокомментировала публикацию «КП-Саратов» «Крышу дома сносит на улице 2-я Прокатная».

- У дома №31 — мягкая кровля, которая отсоединилась на краю крыши. Представители УК осмотрели кровлю, — сообщили «КП-Саратов» в Госжилинспекции области.

Вечером, когда ветер стихнет, рабочие восстановят кровлю. Сейчас это делать небезопасно.

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