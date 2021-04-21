Николай Панков ведет трансляцию с ежегодного послания Президента к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин оглашает послание к Федеральному собранию

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» ведет трансляцию послания Президента.

- Послание будет посвящено нашим внутренним вопросам: здравоохранение, социальной политике, экономике. Несколько слов будет сказано о внешних делах. Владимир Путин начал оглашение послания, — пишет Панков.

Депутат рассказал, что Президент начал с темы пандемии. Отметил, что государство и общество объединились. И поблагодарил всех, кто помогал и не оставался в стороне в борьбе с общей бедой.

- Президент благодарит все социальные службы. Учителей и воспитателей, всех, кто в сложное время помогал нашим гражданам. Убедительно просит вовремя проводить вакцинацию. Путин отметил, что государство и дальше увеличит финансирование здравоохранения. Объявить льготы туристам, что путешествуют по стране. Школьникам компенсировать половину стоимости путевки в летние лагеря, — пишет Панков.

- Президент поблагодарил депутатов Государственной Думы за оперативное принятие законов. По выплате денежных средств для детей. По увеличению средств на выплату детям по сложным заболеваниям. И дальше предстоит решение других социальных вопросов. Главное сейчас - восстановить доход граждан и обеспечить его рост. Владимир Путин говорит о социальной сфере. Поручение Правительству — к 1 июня подготовить полный комплекс мер поддержки семей с детьми, — рассказал Панков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.