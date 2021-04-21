Студентка ПИУ РАНХиГС – победительница конкурса «Мисс Навруз Мира – 2021»

В Саратове прошёл ежегодный международный конкурс национального костюма, творчества и красоты «Мисс Навруз Мира – 2021». В нём приняли участие 38 конкурсанток.

Навруз – один из давнейших народных праздников в истории человечества, историки определяют его возраст более чем в 3 тысячи лет. Приуроченный ко Дню весеннего равноденствия, Навруз символизирует окончание зимы и приход весны.

Международный конкурс национального костюма, творчества и красоты «Мисс Навруз Мира – 2021» направлен на создание благоприятной атмосферы, дружбы, гостеприимства и привлекательности Саратовской области для развития туризма и привлечения инвестиций в культуру для сохранения самобытности и традиций народов в России.

По результатам конкурса студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХИГС Елизавета Горбатенко одержала победу и завоевала главный титул «Мисс Навруз Саратовской губернии – 2021».

Елизавета Горбатенко поделилась впечатлениями, полученными от участия в событии международного масштаба: «Стать частью этого конкурса, а тем более выиграть – мечта каждой девушки! Он помогает раскрыться с разных сторон, познакомиться с представительницами стран мира. Выделяя самый яркий момент конкурса, я хочу отметить выход конкурсанток в народных костюмах, который наглядно демонстрирует уникальность образов разных культур».

- Наши участницы ответственно готовились к каждому конкурсному заданию, стараясь приложить фантазию и придать выступлению оригинальность. Они получили бесценный опыт, познакомились с представительницами разных национальностей и достойно показали русскую и казачью народную культуру, – отметила начальник отдела развития творчества ПИУ РАНХиГС Екатерина Мальцева. – Мы гордимся нашими девушками и желаем им новых творческих побед!

Конкурс проводится при поддержке Саратовского регионального отделения «Ассамблея народов России», международного центра «Хрустальная корона» и Правительства Саратовской области.

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